Avril Lavigne, annunciate le nuove date in Italia ad aprile 2023

Nuovo rinvio e nuove date. Avril Lavigne , che pubblica il 25 febbraio il nuovo album Love Sux , sarà in concerto in Italia ad aprile nel 2023. A causa della pandemia da Covid-19, slittano per la seconda volta le date dell’artista canadese nel nostro Paese, inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente spostate al 2022. Ovviamente i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date che sono state fissate il 23 aprile alla Kioene Arena di Padova e il 24 aprile al Mediolanum Forum di Milano.

L'annuncio dell'album Love Sux è stato anticipato da due singoli. Uno è Love It When You Hate Me feat. blackbear, un inno pop-punk. L'altro, cronologicamente il primo, è Bite me che ha debuttato con il plauso dei fan e della critica.





LOVE SUX Tracklist: