Elton John risulta positivo al Covid, cancellati i concerti a Dallas

Si allunga l'elenco dei nomi noti risultati positivi al virus , è di queste ore l'annuncio di Elton John che ha preso il Covid e che per questo motivo ha rinviato in extremis due concerti a Dallas, parte del tour d'addio prima della 'pensione'. "E' sempre un'enorme delusione rinviare gli show e mi dispiace per chi avrà problemi per questo, ma voglio tenere me stesso e il mio team al sicuro", ha detto sui suoi profili social il cantante che ha 74 anni.

L’artista ha fatto sapere di essere "fortunatamente" completamente vaccinato e di aver ricevuto anche la terza dose: "I miei sintomi sono lievi", ha aggiunto. I concerti all'American Airlines Center erano in programma oggi e domani. Saranno rinviati e chi ha comprato il biglietto potrà usarlo quando gli eventi saranno di nuovo in programma. Elton ha detto che pensa di essere in grado di cantare di nuovo il 29 gennaio a Little Rock, la prossima tappa del "Farewell Yellow Brick Road". Non è la prima cancellazione a cui il musicista di "Rocket Man" è stato costretto di recente: altri "no show" sono stati provocati dall'operazione all'anca a cui Elton si è di recente sottoposto.