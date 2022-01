Sinead O'Connor ricoverata a una settimana dalla morte del figlio

La cantante è stata accolta in una struttura medica la notte di giovedì 13 gennaio, dopo un tweet in cui lasciava intendere di volersi togliere la vita per seguire il figlio scomparso una settimana prima. Poi le scuse, sempre con un tweet: "Sono persa senza lui e mi odio. L'ospedale mi aiuterà per un po'"

Paura e apprensione per le condizioni di salute di Sinead O'Connor. La cantante di Nothing Compares 2 U è stata ricoverata in ospedale la notte di giovedì 13 gennaio per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in cui faceva riferimento alla possibilità di togliersi la vita così da seguire suo figlio, trovato morto una settimana prima a soli 17 anni. Lo riportano i media americani.

Il tweet e le scuse

"Ho deciso di seguire mio figlio. Non c'è motivo di vivere senza di lui. Tutto quello che tocco lo rovino", ha twittato la cantante da un account Twitter non verificato ma legato al suo account ufficiale. Un'ora dopo questo tweet O'Connor si è scusata e ha rassicurato i suoi fan: "Scusate, non avrei dovuto dirlo. Sono con la polizia diretta in ospedale. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L'ospedale mi aiuterà per un po'". O'Connor non ha mai nascosto in passato di soffrire di disturbi mentali e di aver avuto pensieri suicidi.