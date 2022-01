La Fenice, Daniel Harding dirigerà il concerto di Capodanno 2022-2023

approfondimento

Scala, nuove date a gennaio per "La bayadère" di Nureyev

L'emozione è stata condivisa dal pubblico presente in sala tornata gremita al 100% che ha fatto registrare il sold out in tutte e tre le repliche, producendo un incasso di oltre 550mila euro, ma anche dai milioni di spettatori che hanno seguito l'evento in diretta tivù su Rai1. Successo pure sui social network e nel web: il sito della Fenice, nella fascia oraria 11-15 di ieri, ha registrato 1230 accessi contemporanei;

numerosi i follower di Twitter che con il live twitting della mattina di ieri hanno contribuito a posizionare l'hashtag ufficiale del concerto #capodannofenice tra i primi posti delle tendenze in Italia. Instagram ha registrato un engagement del

5,5% con 150.000 visualizzazioni delle storie, dei video-spot e reel del concerto e 24.500 like. Anche sulla pagina ufficiale Facebook le visualizzazioni, le condivisioni dei post e i like sono state diverse centinaia di migliaia. Il concerto integrale, comprensivo dell'esecuzione della Nona Sinfonia in mi minore op.

95 Dal nuovo mondo di Antonin Dvo'ak, sarà riproposto in differita il 24 febbraio alle ore 21.15 su Rai5.