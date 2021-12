RaF MC con Libre ci porta in un mondo senza confini: il video

Il mio ultimo brano Libre nasce dalla voglia di tornare alla normalità. Un ritmo incalzante per far alzare anche i più pigri dalla poltrona ed iniziare a saltare, ballare e divertirsi esattamente come eravamo abituati a fare prima della pandemia. Dopo un lungo periodo di quarantena e di chiusura forzata il desiderio di essere LIBERO e fare ciò che più mi appassiona, quindi potermi esibire dal vivo per cantare e ballare insieme ai miei fans è davvero incontrollabile. Infatti più che cantante preferisco definirmi performer in quanto all’interno dei miei eventi non mi limito a cantare ma cerco di coinvolgere i miei fans nello show rendendoli partecipi e facendoli ballare sulle mie canzoni e ballando anche io con loro.



La musica per me, come spesso ricordo, è uno stato libero dell’essere. Muovermi in punta di piedi sulle note della vita senza mai perdere il tempo! La mia passione per la musica e la sua interpretazione con il mio corpo prima e con il canto poi hanno fin dalla mia adolescenza caratterizzato la mia vita e mi hanno permesso di poter vivere di essa.Con Libre Tour 2022 finalmente tornerò a viaggiare a partire da gennaio fino alla prossima estate toccando le principali capitali statunitensi ed europee per poi tornare anche qui con alcuni eventi nella mia Italia. Libre è stato scritto da me ma con il supporto nella parte musicale del mio amico e producer italiano Alex Nocera e nella parte canora della talentosa soprano americana Bridgette Gan.



Il Videoclip ufficiale che accompagna il brano è stato realizzato interamente in Brasile nella splendida Rio De Janeiro con uno staff di ballerine esplosive diretto dal regista argentino Cristian Valles che vi invito non solo a guardare ma sopratutto a ballare insieme a noi. Con la speranza che il 2022 permetta davvero a tutti noi di essere LIBERI vi auguro delle buone feste con affetto