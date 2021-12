Ivan Granatino rimette in moto la musica con Ingranaggi 2.0

Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in digitale e in formato fisico “INGRANAGGI 2.0” (Napule Allucca & Believe Distribution), il nuovo doppio album che raccoglie le canzoni più importanti pubblicate negli ultimi anni dall’artista urban campano, il disco “Ingranaggi” (2017) e sette brani inediti. Il disco conterrà anche la registrazione del concerto di Ivan alla Casa della Musica nel 2018, che sarà proiettato in anteprima il 10 dicembre al Cinema Teatro Cimarosa di Aversa a partire dalle ore 20.00 per i primi 100 fan che acquisteranno l’album.





Il 17 e il 18 dicembre Ivan incontrerà i fan anche per firmare le prime copie del disco: venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 al Juke- box di Caserta (Via Carlo Cornacchia, 10) e sabato 18 dicembre alle ore 16.00 presso la Feltrinelli di Napoli (P.za Giuseppe Garibaldi).





Ivan Granatino presenterà poi il disco al Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta Duca D'Aosta, 263) lunedì 17 gennaio, con la prima tappa del suo nuovo tour (biglietti disponibili su tiketone.it o shop.bigliettoveloce.it): «Con questo doppio album voglio raccontare la mia anima, in cui sono racchiusi il mio passato ed il mio presente. “Ingranaggi 2.0” è la conclusione dì un percorso e l’inizio dì qualcosa dì totalmente nuovo – racconta Ivan Granatino – Gli Ingranaggi dì questo percorso sono stati tanti e tutti importanti, ma quelli a cui non potrò mai rinunciare per far partire il motore della mia musica sono la passione, l'identità e la coerenza. Buon viaggio.»



Questa special edition contiene 34 tracce, tra cui i brani “L'addore Forte D'o Mare” e “Napule Allucca”, presenti nella colonna sonora di “Gomorra 5 – l'ultima serie”, e la canzone “Tutto Apposto” presente in “Gomorra 4”. Il disco contiene anche “Guagliuncè”, scelto per l'ultimo film di Claudia Gerini, oltre alla focus track del disco “Mentirosa Mia” un brano pop Urban con influenze dance. I sette inediti sono brani intimi che raccontano le esperienze e le emozioni vissute da Ivan nell’ultimo anno e mezzo.