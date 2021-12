Ami getta la Maschera e mostra la sua vera anima: il video

Il mio nome d’arte è Ami e sono una cantante romana. Vi presento il mio nuovo brano “La maschera” uscito il 26 Novembre scorso, singolo nato dalla collaborazione con il maestro Mario Zannini Quirini (Lead Records) e l’autrice Paola Angeli che hanno saputo interpretare con la stesura e composizione del brano il mio stato d’animo e quello che volevo trasmettere al pubblico. La base musicale ci trascina con un sound internazionale, elettro - pop, accompagnato da un classico testo in italiano, che va contro tendenza rispetto agli attuali generi presenti sul mercato musicale in Italia. L’arrangiamento con archi e bassi, strizza l’occhio verso artiste internazionali del calibro di Bjork e Billie Elish e colpisce l’ascoltatore per il mix tra ritmo e leggerezza. “La maschera” racconta di una storia d’amore incentrata metaforicamente su quel volto di facciata che ognuno di noi indossa nei momenti di fragilità, quando non si è accettati del tutto e si finisce per indossarla giorno dopo giorno nella quotidianità.



Il brano ci accompagna in un percorso emotivo che porta all’incontro con quel tipo di amore che sa guardare oltre e accetta la persona semplicemente per quella che è. Dopo tanti anni di maschera indossata finalmente ho incontrato la persona che me l’ha fatta togliere. Amo molto questo brano e lo sento del tutto mio perché grazie ad un incontro con un “amore speciale”, sono riuscita a liberarmi della mia maschera. Il 16 dicembre è prevista l’uscita del videoclip che andrà a completare il percorso di questo progetto. Girato magistralmente dallo staff dell’agenzia Savana Movies, il video ha saputo interpretare attraverso le immagini le emozioni e le sfumature scaturite da ogni parola del testo e dalla forza della mia voce fino ad arrivare anche all’interpretazione del ritmo del brano. Con questo brano ho voluto trasmettere un messaggio importante per tutti coloro che come me hanno attraversato un periodo in cui non riuscivano a riconoscersi ma che, grazie ad un nuovo vero amore, sono riusciti ad uscire da quella “gabbia mascherata” per essere se stessi al 100% e riprendere in mano la propria vita.



Amo tantissimo questo brano in modo particolare per la fusione infatti di due stili a me molto cari: un sound ricco di bassi che da’ grinta e ritmo al brano arricchito da un suono di archi e allo stesso tempo un testo che ci riporta più sullo stile classico. L’ascoltatore resta stupito fin dal primo ascolto per la leggerezza e al tempo stesso la contemporaneità del brano. Per me la musica è liberazione, è un’ esigenza forte nella mia vita grazie alla quale posso esternare qualsiasi stato d’animo e situazione che mi capita sia che si tratti di situazioni brutte o piacevoli. Mi capita spesso di cantare a lavoro, in macchina, quando cammino. Insomma una costante nella mia vita che ogni giorno mi porta a desiderare sempre di più di cantare e crescere attraverso la musica.