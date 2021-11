Vasco: “Gli Stones mi hanno insegnato il potere della provocazione"

Finalmente qualcuno che incensa un po’ i Rolling Stones: dopo Paul McCartney - che non perde occasione per fare frecciatine agli eterni rivali dei Beatles - e Roger Daltrey degli Who (che dopo la boutade di Macca, che ha definito gli Stones alla stregua di una “cover band di blues”, ne ha parlato addirittura in termini di “pub band mediocre”), finalmente una voce autorevole del rock dice la sua dando a Jagger quel che è di Jagger. Altro che Cesare.



Ma se le voci critiche provenivano dal rock d'oltremanica (McCartney e Daltrey sono britannici, per chi si stesse confondendo), l'ugola che esce allo scoperto per omaggiare la band londinese è tutta nostrana: parliamo infatti di Vasco Rossi.



Il mitico rocker di Zocca ha parlato dell'importanza che i Rolling Stones hanno avuto per lui, raccontando che da quando li scoprì alla tenera età di 15 anni per lui sono stati di ispirazione. Non soltanto a livello musicale (il rock è il genere sia degli Stones sia di Vasco) ma soprattutto per quanto riguarda ciò che sta alla base della creazione stessa: le motivazioni.



Da Mick Jagger, Keith Richards e compagni, infatti, Vasco ha imparato l’arte della provocazione. Dal loro esempio, ha tratto una lezione artistica che ha poi sempre attuato sul palco: ciò che voleva era scioccare e provocare, rendere “sconvolte” le persone che lo vedevano esibirsi sul palco, come lui stesso ha dichiarato.



Più che un'ispirazione musicale, quella che gli Stones hanno offerto al nostro mostro sacro del rock all’italiana è stata porsi come musa della performance. Dalla celebre band britannica Vasco ha imparato a essere un performer, innanzitutto. Uno showman capace di scuotere le coscienze, di colpire nel segno. E, un po’ come i suoi colleghi di (i Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black ed Angie, anche Vasco è ancora attivo musicalmente dopo decenni di rosea carriera. Quindi l'antica arte della provocazione sembrerebbe mantenere sempreverde e sempregiovane chi la coltiva. Lo sapeva bene Oscar Wilde, grande provocatore che ci propinò la storia del quadro in soffitta di Dorian Gray prendendoci forse in giro: non voleva rivelarci che l’unico vero elisir di lunga vita, lunga energia, lungo charme, lungo sex appeal è solo ed esclusivamente provocare, svecchiandosi da sé insomma. Lui, gli Stones e Vasco ne sono esempi viventi (e ne sono stati, sempre che Wilde non sia ancora vivo, assieme a Elvis da qualche parte). Ricordiamo che Wilde nacque nel 1854 e morì nel 1900 all’allora veneranda età di 46 anni, in tempi in cui l’aspettativa di vita era tale da far credere a tutti i suoi contemporanei che davvero avesse il ritratto in soffitta a invecchiare al posto suo…