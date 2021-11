Jova Beach Party, Jovanotti invita ad arrivare al concerto in bici

Per motivare i partecipanti a raggiungere i luoghi dei concerti in maniera sostenibile, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta metterà a disposizione le tracce GPX dei percorsi consigliati in bicicletta, con partenza dai punti strategici di ogni tappa

FIAB è green mobility partner del JOVA BEACH PARTY 2022 , il tour di Jovanotti in programma tra luglio e settembre sulle spiagge di 12 località italiane: per invogliare i partecipanti a raggiungere i luoghi dei concerti in maniera sostenibile , la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta metterà a disposizione le tracce GPX dei percorsi consigliati in bicicletta , con partenza dai punti strategici di ogni tappa (stazione ferroviaria, porto, centro città...). Gli itinerari ciclabili suggeriti saranno facilmente identificabili anche grazie a una specifica segnaletica che FIAB sta studiando per l’evento, mentre in prossimità della location di ogni concerto saranno allestiti parcheggi riservati alle biciclette.

FIAB Onlus-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è la principale associazione italiana di ciclisti non sportivi - quasi ventimila soci, suddivisi in oltre 190 associazioni e sedi - presente in tutto il territorio nazionale. Nata nel 1988, FIAB è un’organizzazione ambientalista, attiva nel promuovere l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano.

FIAB è il principale interlocutore di organi e istituzioni nazionali e locali in merito alle tematiche di mobilità sostenibile: nel 2004 è stata riconosciuta dall’allora Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (Art. 13 Legge n. 349/86) e inserita, da quello che oggi è Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.

FIAB è tra i fondatori, e membro per l’Italia, di ECF-European Cyclists’ Federation, la federazione che raggruppa le associazioni nazionali nella UE attive nella promozione della mobilità ciclistica. Il presidente nazionale di FIAB è Alessandro Tursi.





Tra i suoi soci, tutti volontari, FIAB conta numerosi esperti e professionisti in campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico che affiancano la Dirigenza nelle attività di advocacy nei confronti delle amministrazioni e della politica per ottenere interventi e provvedimenti a favore della mobilità in bicicletta.

Numerose sono anche le attività e gli ambiti di competenza di FIAB: ciclismo urbano; cicloturismo, con strumenti e servizi per chi viaggia in bicicletta e per gli operatori della filiera (tra cui Albergabici.it e Bicitalia.org, la rete ciclabile nazionale); iniziative per bambini e ragazzi (bike-to-school, bicibus e percorsi formativi di mobilità nelle scuole). E, ancora, i progetti speciali come ComuniCiclabili, il riconoscimento che misura e attesta il grado di ciclabilità dei territori con oltre 150 comuni italiani già in rete; CIAB-Club Imprese Amiche della Bicicletta, per le aziende e le organizzazioni che hanno a cuore la mobilità sostenibile; SEMSettimana Europea della mobilità in bici, in settembre, che include la Giornata Nazionale Bike To Work.

Negli anni FIAB ha sviluppato innumerevoli collaborazioni e partnership con realtà impegnate nella tutela ambientale e del territorio tra cui WWF; ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; Confesercenti; CNA; ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (per il progetto europeo Life Sic2Sic nel quale FIAB ha mappato gli itinerari italiani nel rispetto delle biodiversità nei siti della Rete Natura 2000); ANBI-Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e Irrigazione; INU-Istituto Nazionale di Urbanistica; ALIAssociazione delle Autonomie Locali Italiane; Università dell’Insubria (per un’indagine nazionale sul cicloturismo); SIP-Società Italiana di Pediatria (per le campagne rivolte ai più piccoli) e molti altri.

Ogni anno, con le sue iniziative,

FIAB percorre in bici una distanza pari a circa 60 volte il giro del mondo