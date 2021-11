Ermal Meta, il nuovo singolo è Milano non esiste

Il cantautore italo-albanese ha annunciato sui social l’arrivo di un nuovo singolo “Milano non esiste”. Da venerdì 26 novembre su tutte le piattaforme per lo streaming musicale e in alta rotazione radiofonica

Dopo alcuni indizi social che avevano lasciato intuire l’arrivo (a breve) di nuovi progetti, è stato proprio lo stesso Ermal Meta a condividere sui suoi canali ufficiali la cover, il titolo e la data di uscita del nuovo singolo. Si chiamerà “ Milano non esiste ” e arriverà in streaming e diretta radiofonica dal prossimo venerdì 26 novembre , accompagnato da una copertina dove svetta il Duomo stilizzato dominato dai bagliori delle luci al neon. Come in un omaggio alla celebre “Milano da bere”.

Ermal Meta annuncia il nuovo singolo su Instagram

approfondimento

Ermal Meta in concerto: le date del tour 2022

È proprio su Instagram che il cantautore italo-albanese ha voluto annunciare per primo all’esercito di fan, l’arrivo del nuovo singolo “Milano non esiste”: “Venerdì 26 esce la mia nuova canzone scritta qualche giorno fa. Non vedo l’ora che sia vostra” ha commentato l’artista, aggiungendo che il brano è già disponibile al pre-save. Per i fan è stata pioggia di like e commenti, impazienti di ascoltare il ritorno del loro beniamino sulle scene ed in cuffia. Ritorno che avverrà in una manciata di giorni. “Milano non esiste” si va ad aggiungere ai già noti singoli estratti da “Tribù urbana” (album pubblicato per Mescal e Sony Music Italy), tra i quali la sanremese “Un milione di cose da dirti”, “No Satisfaction”, “Uno” e “Stelle cadenti”.