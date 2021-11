Anastacia, Tour internazionale: 5 date anche in Italia

L'artista, che festeggia i 22 anni di carriera con una tournée il cui nome rievoca il titolo del suo primo grande successo, sarà in cinque città italiane a fine settembre 2022

Verrà anche l'Italia Anastacia, che l'anno prossimo festeggerà i 22 anni dall'uscita di Not That Kind. La 53enne cantante di Chicago, che ebbe particolare successo tra 2000 e 2001, ha annunciato le date del I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary Tour, un nome che fa il verso a I'm Outta Love, il suo primo singolo.