Dave Gahan & Soulsavers, è il giorno di Imposter

Il frontman dei Depeche Mode ha scelto i 12 brani che compongono la tracklist dell’album, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi

È uscito in digitale, versione CD e LP Imposter (Columbia Records / Sony Music), il nuovo album di Dave Gahan, che nel 2020 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, in collaborazione con Soulsavers (Rich Machin). È possibile ascoltare l’album qui https://smi.lnk.to/Imposter. Gahan ha scelto accuratamente i 12 brani che compongono la tracklist dell’album, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi, includendo, tra gli altri, brani di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan.



Imposter non è semplice album di cover. È piuttosto la storia delle canzoni, ascoltate, studiate e assorbite da Dave Gahan & Soulsavers, che hanno poi dato loro una nuova vita. Tutti i brani hanno infatti un profondo significato per Dave, rendendo quindi l’album una riflessione sulla sua stessa vita – una storia raccontata da altri, ma comunque impregnata della voce distintiva dell’artista.



“Quando ascolto le voci e le canzoni delle altre persone – e più precisamente il mondo in cui le cantano e interpretano le parole – mi sento a casa,” confessa Dave Gahan. “Mi ci identifico. Mi dà conforto più di qualsiasi altra cosa. Non c’è un solo artista all’interno del disco che non mi abbia fatto commuovere”. E aggiunge, “So che abbiamo realizzato qualcosa di speciale, e spero che le altre persone percepiscano tutto questo e che ciò le faccia trasportare in una sorta di viaggio – specialmente tutti quelli che amano la musica da anni”.



Il primo brano estratto da Imposter è stato Metal Heart, brano del 1998 scritto da Chan Marshall (Cat Power).

Attualmente è in radio il singolo The Dark End Of The Street, una magistrale reinterpretazione del brano scritto da Chips Moman e Dan Penn, già rivisitato da artisti del calibro di Aretha Franklin, Linda Ronstadt e Elvis Costello.



Questa la tracklist di “Imposter”:

The Dark End of the Street Strange Religion Lilac Wine I Held My Baby Last Night A Man Needs a Maid Metal Heart Shut Me Down Where My Love Lies Asleep Smile The Desperate Kingdom of Love Not Dark Yet Always On My Mind



A differenza dei precedenti album di Dave Gahan & Soulsavers, che sono stati il risultato di collaborazioni e confronti a distanza, la registrazione per Imposter è stata realizzata live con una band di 10 elementi ai Shangri-La Recording Studio a Malibu, California, a novembre 2019. Questo ha portato a una collaborazione più intima, ma ha anche dato a Dave & Soulsavers la possibilità di assorbire veramente l’atmosfera dei brani e di infondere nelle tracce uno spirito diverso. In un’intervista con Chris Black, Dave Gahan ha sottolineato, “Questa è stata la prima volta che ci siamo ritrovati tutti in un posto. È stata anche fortuna… arrivare a Shangri-La ogni giorno era magico. Prendevamo un caffè, entravamo e ci mettevamo a lavorare”.



Imposter, prodotto da Rich Machin e Dave Gahan, è il loro terzo album insieme, dopo l’acclamato Angels & Ghosts del 2015, e il loro primo album insieme, uscito nel 2012, The Light the Dead See.