Molly Hammar incanta col singolo Love Me Blind

Esce il 12 novembre il nuovo singolo dell'artista svedese nota per la sua collaborazione con Bob Sinclar in We Could Be Dancing, la hit estiva che ha raggiunto la posizione numero 1 nelle radio italiane. Potete vederlo in anteprima

Dopo la sua collaborazione nella famosa hit estiva We Could Be Dancing di Bob

Sinclar, Molly Hammar, artista di Stoccolma in vetta alle classifiche svedesi,

presenta il nuovo singolo, Love Me Blind, in arrivo il 12 novembre su etichetta Cosmos Music (distribuzione The Orchard). Dotata di una voce versatile e con una passione per la musica R&B, un background che spazia dal jazz al soul al pop, Molly Hammar è pronta a iniziare un nuovo capitolo con un potente singolo, Love Me Blind, dal pop raffinato, un primo assaggio di ciò che deve ancora venire, un brano che romanticizza l'amore disperato. “I want to be the artist you cry and love to” afferma l'artista sul singolo.



Prodotto da Alex Shield (Miriam Bryant, Molly Sandén, Linnea Henriksson) e da Molly Hammar, 'Love Me Blind' porta l'artista in una nuova direzione, abbracciando una versione senza tempo ma moderna della sua nuova musica, con un songwriting personale e la sua voce potente. Sin dal suo debutto nel 2018 con l'acclamato ep 'Sex', Molly Hammar si è fatta notare tra gli artisti emergenti svedesi più di rilievo. Nel 2019 ottiene un grande supporto dai media di tutto il mondo, dalla BBC a Billboard, da NYLOn a Complex e The Line of Best Fit, collaborando con numerosi artisti tra cui Big Narstie ed Ella Eyre. Nel 2020 Molly pubblica il singolo 'Get To Know Me First', che diventa in poco tempo una super hit e con il quale si aggiudica il riconoscimento svedese di 'Breakthrough Artist of the Year'. Nel 2021 arriva l'importante collaborazione con Bob Sinclar nel brano 'We Could Be Dancing', che raggiunge la #1 nelle radio italiane durante l'estate. Se i due precedenti ep di Molly Hammar possono essere descritti come una fusione di R&B, pop e soul, in 'Love Me Blind' l'artista dichiara la sua nuova direzione musicale, verso un pop più organico e retto dalla sua immensa voce.