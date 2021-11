È morto Astro, fondatore del gruppo reggae pop UB40

Il cantante, celebre con la sua band per alcune fortunatissime cover pubblicate negli anni '80, aveva 64 anni. Ad annunciarne la scomparsa i suoi ex compagni su Twitter

È morto a 64 anni Astro, al secolo Terence Wilson, ex cantante e membro fondatore del gruppo reggae britannico UB40, diventato famoso negli anni '80 con successi come "Red Red Wine" e "Can't Help Falling In Love". Ne ha dato notizia la sua band. Wilson ha suonato con gli UB40 fino al 2013, quando ha formato una sua band nuova.