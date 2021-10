Sean Paul e Sia duettano ancora, il nuovo singolo è Dynamite

Dopo il grande successo di “Cheap Thrills” del 2016, Sean Paul e Sia saranno presto protagonisti on air di un altro duetto. È in arrivo la canzone “Dynamite”, incisa dal rapper giamaicano con il featuring della famosa cantautrice australiana Condividi:

Nelle scorse ore, il cantante e rapper di Kingston – Sean Paul – ha annunciato sui suoi profili social ufficiali l’arrivo di una nuova canzone, in particolare di un nuovo featuring, accanto alla cantante australiana Sia. Il brano si intitola “Dynamite” ed è già disponibile al pre-save e pre-add sui canali ufficiali dell’artista. Si tratta della seconda collaborazione per Sean Paul e Sia, che già avevano unito le loro voci e il loro talento per la hit “Cheap Thrills” che nel lontano 2016 sbaragliò le classifiche mondiali.

Sean Paul annuncia su Instagram la collaborazione con Sia “È ufficiale – #Sia ed io lo abbiamo fatto di nuovo!!! DYNAMITE PRESTO VI FARÁ SALTARE! Pre-save ora a questo link” ha commentato il rapper su Instagram, raccontando l’arrivo della nuova canzone che sarà disponibile in streaming digitale e on air a breve, nonostante la data di uscita ufficiale non sia ancora stata svelata. Nel frattempo è dato però conoscere a tutti i fan la cover del progetto, dove Sean Paul appare in primo piano tra scritte e grafiche che richiamano appieno il concept del titolo “Dynamite”, quasi a voler sottolineare la voglia del pezzo di essere davvero “esplosivo” e di conquistare le classifiche musicali dei prossimi mesi.

