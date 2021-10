Rolling Stones, Brown Sugar esclusa dai concerti: testo e traduzione

Una decisione che è diretta conseguenza delle critiche che la canzone – in vetta alle classifiche quando uscì nel 1971 – ha ricevuto nelle ultime settimane circa riferimenti più o meno espliciti ai temi della droga e della schiavitù . In particolare, “Brown Sugar” sembra prendere in considerazione la condizione delle donne di colore, che un tempo venivano osservate e vendute come propria merce di scambio. Mentre Richards afferma la volontà di evidenziare e condannare un simile orrore e disagio, il cantante Jagger ammette che probabilmente oggi censurerebbe lui stesso un simile testo, promettendo comunque a tutti i fan che potrebbe tornare nei prossimi concerti in programma. Dopotutto si tratta della seconda canzone dei Rolling Stones più suonata live , preceduta solo dall’inedito “Jumpin’ Jack Flash”. Ecco il testo e la traduzione di “Brown Sugar”.

Il testo di “Brown Sugar”

Gold Coast slave ship bound for cotton fields

Sold in the market down in New Orleans

Skydog slaver knows he's doin' all right

Hear him whip the women just around midnight

Brown Sugar, how come you taste so good

Brown Sugar, just like a young girl should

Drums beatin' cold, English blood runs hot

Lady of the house wonderin' when it's gonna stop

House boy knows that he's doin' all right

You should have heard him just around midnight

Brown Sugar, how come you taste so good?

Brown Sugar, just like a young girl should

Brown Sugar, how come you dance so good?

Brown Sugar, just like a black girl should

I bet your mama was a tent show queen

And all her boyfriends were sweet 16

I'm no school boy but I know what I like

You should have heard them just around midnight

Brown Sugar, how come you taste so good

Brown Sugar, just like a young girl should

I said, yeah, yeah, yeah, wooo!

How come you, how come you dance so good

Yeah, yeah, yeah, wooo!

Just like a, just like a black girl should

Yeah, yeah, yeah, wooo!

Traduzione di “Brown Sugar”

La nave di schiavi della costa d’ oro è diretta ai campi di cotone

Venduta giù al mercato di New Orleans

Il vecchio schiavista deturpato sa che fa bene

Sentilo frustare le donne proprio intono la mezzanotte

Zucchero di canna come mai sei così buono

Zucchero di canna proprio come una ragazzina dovresti- ah hum oh ..

woo!

Tamburi battenti, freddo sangue inglese scorre caldo

La padrona di casa si chiede quando finirà

Il ragazzo di casa sa che fa bene

Avresti dovuto sentirlo proprio intorno la mezzanotte

Zucchero di canna come mai sei così buono

Zucchero di canna proprio come una ragazzina dovresti- ah hum oh ..

woo!

Ah, scendi zucchero di canna, come mai sei così buono?

Ah, scendi, scendi zucchero di canna proprio come una ragazza dovrebbe

Ah scommetto che tua mamma era uno spettacolo da baraccone

E tutti i suoi fidanzati erano dolci sedicenni

Non sono uno scolaretto, ma so quello che mi piace

Avresti dovuto sentirmi proprio intorno la mezzanotte

Zucchero di canna come mai sei così buono

Ah, vieni giù zucchero di canna, proprio come una ragazza dovrebbe

Ah, scendi, scendi zucchero di canna, come mai sei così buono

Ah scendi piccolo zucchero, zucchero di canna, muovilo tutto verso il basso [?]

Ah scendi piccolo zucchero di canna [?]

Ah piegati sulle tue ginocchia zucchero di canna

Come mai, come mai

woo!

Come mai, giù, giù, giù, giù

woo!

Come mai sei così buono bellezza

Ah scendi [?]

Giù fino a terra, bellezza

Come mai sei così buono

Ho detto sì, sì, sì, Woo!

Come mai tu… come mai sei così buono?

Sì, sì, sì, Woo!

Proprio come una… proprio come una ragazza nera dovresti

Sì, sì, sì, Woo!