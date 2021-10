Aspettativa, ci portano nel loro mondo con Un Qualcosa: il video

Ciao! Siamo gli Aspettativa, un gruppo di quattro ragazzi di Firenze, dal 2001 al 2006 e nasciamo ufficialmente nel 2014, da tre fratelli Elia (chitarra e voce) Ester (tastiere e voce) Gab (batteria), e dal Catta (basso) che viene affiancato alla band dal produttore Marco Carnesecchi. Come progetto era nato molto prima, in casa dei tre, che, condividendo la passione per la musica e la stanza, non suonare era quasi impossibile.



Dopo un primo periodo passato a fare cover, e i primi inediti in inglese, iniziamo a maturare la passione per la scrittura in italiano. Nel 2019 iniziamo ad essere più attivi dal punto di vista dei live, partecipiamo all’edizione estiva del Sesto Contest e vincendolo abbiamo avuto l’opportunità di aprire il concerto alla Bandabardò davanti a tremila persone ed entrare per la prima volta in un vero e proprio studio di registrazione. I primi singoli iniziano a essere pubblicati tra il 2020 e il 2021, ma il nostro primo piccolo successo lo raggiungiamo con “Elastico” che entra nella playlist editoriale “Sangue Giovane” nel luglio 2021. Successivamente NERVI ci chiama ad aprire una sua data del tour estivo, a Prato, dopo averci ascoltati su Spotify ed essergli piaciuti molto.



Un Qualcosa è il nostro nuovo singolo ed è tutto ciò che, anche per un istante, ti cambia la vita, sbaraglia l’ordine che si era creato lasciando un macello dentro. Con sonorità indie-pop e indie-punk vogliamo cercare di creare quello che è “Un Qualcosa”, ossia la stessa sensazione di quando ti innamori di una persona o stai in fissa con un nuovo gruppo musicale, oppure l’estate che hai vissuto e che ti ha regalato emozioni che ti porterai dentro per il resto della tua vita. Nel ritornello notiamo questo disastro di emozioni che si schianta sull’ascoltatore che diventa lui stesso il soggetto della canzone e può immedesimarsi con il testo rivivendo quella situazione che gli ha creato Un Qualcosa.É quindi un’improvvisa novità indelebile, forte, ma anche piacevole che vede la produzione di Marco Carnesecchi e il mix e il master di DDR Studio per l’etichetta Under Roof.



Il singolo è nato quest’estate in seguito ad una litigata tra Elia e non possiamo dire chi… ci hanno ispirato poi di conseguenza tutte quelle cose che danno una scossa e che creano in seguito una tensione, l’idea ci è piaciuta e abbiamo sviluppato l’intera canzone. Ci piace il fatto che ci siano alcune cose che una volta accadute non cambieranno mai. Delle esperienze che fai sono incancellabili e ti segnano per sempre, è un po’ questo quello che volevamo ricreare, un modo per congelare questi cambiamenti a cui spesso non facciamo nemmeno troppo caso a causa della frenesia e del tran-tran giornaliero. A livello visuale abbiamo deciso di essere completamente indipendenti e abbiamo girato noi stessi il video, creando delle scene di una normalissima grigliata che per noi è stata fondamentale, che ci ha permesso di tornare alla normalità e condividere con i ragazzi del gruppo e il nostro produttore quella che è stata la nostra estate, ridendo e scherzandoci su.