Mario Venuti in concerto, le date del tour 2021 nei teatri

Dopo il successo della tournée musicale estiva, durante la quale Mario Venuti ha avuto l’occasione di un incontro diretto con il suo pubblico - accompagnato sul palco dai colleghi e amici Tony Canto, Vincenzo Virgillito, Neilton Dos Santos e Manola Micalizzi - il cantautore e musicista italiano ha annunciato ai propri fan per mezzo stampa e social l’arrivo di un tour invernale, nei teatri più belli della Penisola. Si chiamerà “Tropitalia Tour” e sarà l’opportunità per tutti i presenti di tornare a cantare e ballare insieme, in una versione inedita dei più famosi brani di repertorio di Venuti che, come lui stesso racconta, saranno rivisitati in chiave “tropicalista”.

Mario Venuti racconta il “Tropitalia Tour” approfondimento Mario Venuti mette il Brasile nella musica italiana con Tropitalia È stato lo stesso Mario Venuti a raccontare ai fan sui social l’intenzione del suo nuovo progetto “Tropitalia Tour” che permetterà alla sua musica di farsi sentire nei teatri e jazz club più belli d’Italia. Un lungo messaggio accompagnato da una cover che immortala l’artista in primo piano, in una mise tropicale, elegante e ricca di colori, che richiama appieno il concept dell’evento e del disco “Tropitalia” rilasciato lo scorso 7 settembre.“Questa estate ho avuto il privilegio di incontrare il mio pubblico, ritrovandoci ed emozionandoci” ha commentato Venuti, “Insieme a una band eccezionale di cui fa parte il mio produttore artistico Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori, ho riletto in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e raccontato il nuovo disco, Tropitalia. Ora non vedo l’ora di tornare a suonare. Ci vediamo al tour invernale!”.

Le date del tour di Mario Venuti nei teatri Sono ben 4 le date finora in programma per il “Tropitalia Tour” di Mario Venuti, in un calendario in continuo aggiornamento. Si partirà il prossimo 3 dicembre dal capoluogo meneghino per raggiungere poi, in ordine, Catania e Palermo, e concludere con una meravigliosa festa finale il 12 febbraio a Bari. I concerti di Mario Venuti nei teatri d’Italia: Venerdì 3 dicembre 2021 – Milano, Blue Note;

– Milano, Blue Note; Sabato 4 dicembre 2021 – Catania, Teatro Massimo Bellini;

– Catania, Teatro Massimo Bellini; Domenica 5 dicembre 2021 – Palermo, Teatro Santa Cecilia;

– Palermo, Teatro Santa Cecilia; Sabato 12 febbraio 2022 – Bari, Teatro Forma. Come annunciato dallo stesso artista sui profili social ufficiali, e ripreso dagli organizzatori di Puntoeacapo Concerti (@puntoeacapo_concerti), i biglietti per partecipare al “Tropitalia Tour” di Mario Venuti sono già disponibili nei principali circuiti di vendita ticket autorizzati, da martedì 12 ottobre.

Mario Venuti canta il nuovo album “Tropitalia” Accanto ai più famosi brani di repertorio dell’artista siracusano, Mario Venuti presenterà in concerto e per la prima volta dal vivo, le canzoni del nuovo disco “Tropitalia”, pubblicato lo scorso 7 settembre. Un progetto in studio che si può descrivere con tre aggettivi: ricco, variegato, originale, in cui Venuti si diverte a interpretare in chiave “tropicale” undici famosissimi brani della discografia italiana che, dagli anni Trenta ai Duemila, hanno segnato a loro modo la nostra musica. La tracklist di “Tropitalia” Ma che freddo fa Figli delle stelle Quella carezza della sera Maledetta primavera Xdono Non ho l’età (Per amarti) Volare (Nel blu dipinto di blu) Vita Vivere Il cuore è uno zingaro Una carezza in un pugno