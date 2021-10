Maker Faire Rome, l'esibizione e l'intervista a N.A.I.P. VIDEO

N.A.I.P. , che ha portato la tecnologia all’attenzione del grande pubblico grazie a X Factor, posizionandosi di fatto tra i personaggi più originali della scorsa stagione, si è esibito al Maker Faire Rome - The European Edition 2021. La sua esibizione e l’intervista nel VIDEO

N.A.I.P. è l’acronimo di Nessun Artista In Particolare , il suo vero nome è Michelangelo Mercuri , classe 1991, nato e vissuto a Lamezia Terme fino ad un paio di anni fa quando si è trasferito a Bologna. Polistrumentista, a X Factor 2020 ( TUTTE LE NEWS SU X FACTOR ) ha portato una bizzarra forma di teatro-canzone fatta di derivazioni hard rock, canzone d’autore e rap. La sua “ Attenti al Loop ” ha ottenuto 4 sì alle Audition facendo letteralmente impazzire i giudici e portandolo dritto dritto in finale ( X Factor, la cover di N.A.I.P. è Bla Bla Bla di Gigi D’Agostino. VIDEO ).

L’8 ottobre N.A.I.P si è esibito in una “Cubo Session” al Maker Faire Rome - The European Edition 2021, un’unione errante di musica e immagini in cui il videomapping ha accompagnato le sonorità dell’ex concorrente di XF (TUTTE LE NEWS SU X FACTOR), all’interno di un cubo 4x4.

Lo abbiamo seguito e ripreso durante le prove al Maker Faire Rome (IL VIDEO) chiedendogli quali sono i suoi progetti e come si sente alla vigilia dei live di X Factor 2021. Un’esperienza che gli ha sicuramente lasciato tanto e che è stata per lui una sorta di “scuola militare”.

