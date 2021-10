Canzoni per amare la musica, la playlist maggiorenne di Davide Del Rio

Ogni giovane artista ha le sue canzoni, fonti d'ispirazione e di sogni, che quando le suoni ti senti protagonista di un San Siro sold-out. Queste sono i brani che hanno creato il bagaglio musicale che tutt'oggi mi accompagna e mi ha reso il musicista che sono. Mi chiamo Davide Del Rio, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno di liceo classico. Da circa 10 anni suono il pianoforte, e nel corso di questi anni ho imparato anche a suonare la batteria, il basso e la chitarra. Dopo esperienze in alcune band, ora mi sto dedicando al canto e alla scrittura delle mie canzoni. Queste le dieci canzoni grazie alle quali ho imparato ad amare la musica



Music – John Miles

È un canzone innovativa che mi ha avvicinato al mondo delle canzoni orchestrali che riuniscono 4 o 5 canzoni in una. Nonostante strizzi l'occhio ai Queen, il testo è una struggente dichiarazione d'amore alla musica, e pensando che è stata partorita in mezz’ora, sono spinto a dare sempre il mio meglio.



Il vitello dai piedi di balsa – Elio e le storie tese

Elio, si sa, è un genio musicale. In questa canzone riesce a esprimere, quasi nella sua interezza, la sua eccentricità, la quale si rivede non solo nel testo e nella storia, che sono indubbiamente particolari, ma anche nella struttura della canzone stessa, che stravolge, nel tipico stile di Elio, gli standard musicali attuali.



Grace Kelly – Mika

Se avete mai provato a cantarla, sapete quanto sia difficile raggiungere le note più alte del ritornello. L'estensione vocale di Mika è un capolavoro a sé stante, e durante i lunghi viaggi in macchina riempiva l'abitacolo con note irraggiungibili anche per una voce bianca; proprio per questo, pure a mia insaputa, armonizzavo la melodia cantando in un range a me comodo e mi avvicinavo al ruolo del corista.



Centro di gravità permanente – Neri per caso

La formazione salernitana riprende Franco Battiato e l'unica variazione risiede nell'arrangiamento del brano. Anche se è proprio di Battiato il merito del testo, che ho analizzato e da cui ho imparato molto sul song-writing, la formazione a cappella riesce a dare un taglio totalmente diverso al brano che mi ha appassionato per anni.



Hotel California – Eagles

Non riesco ancora a capire come una canzone riesca a essere così innovativa ma allo stesso tempo così tradizionale, e come riesca a essere un esempio di scrittura perfetta sotto così tanti aspetti; il testo pieno di rimandi interni che creano coesione e aiutano la memoria, la progressione che con una semplicità disarmante coinvolge l'ascoltatore e soprattutto l’assolo finale di due minuti, capolavoro di tecnica chitarristica.



Hold the line – Toto

È sempre stato il mio cavallo di battaglia al pianoforte, con una intro iconica di David Paich che mi ha insegnato la definizione di emiola.



Chariot – Gavin DeGraw

Altro cavallo di battaglia che mi è servito per imparare a creare un mio personale arrangiamento di una qualsiasi canzone. È stata la prima canzone che io abbia mai imparato ad orecchio, senza lo spartito a cui ero tanto abituato sin da bambino.



She's my queen – Stone Temple Pilots

Una delle mie prime esperienze alla chitarra, un inno alla semplicità. Mi ha aiutato molto a imparare a suonare la chitarra e a scrivere le mie canzoni.



Il testamento di Tito – Fabrizio de André live con la Premiata Forneria Marconi

Immaginarsi de André e la PFM in live insieme col senno di poi non fa così strano, ma all'epoca la notizia del live congiunto fece rabbrividire i fan dei rispettivi artisti; nonostante l'apparente lontananza artistica, l'esito dei riarrangiamenti delle canzoni del genovese da parte della PFM è qualcosa di fresco, musicalmente nuovo e in grado di prendere il meglio dai due mondi.



A casa tutto bene – Brunori Sas

Non si tratta di una singola canzone, bensì di un album; un piccolo strappo alla regola perché in questo album non si può parlare di singole canzoni, sono tutte troppo unite e seguono un filo conduttore ben preciso che rende impossibile sceglierne una. Critiche sociali, musiche profonde e parole emozionanti, come dice lui. È la mia principale fonte d'ispirazione.