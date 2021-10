L'Avana è il nuovo singolo di Andrea Gioia. VIDEO

L'Avana è il nuovo singolo di Andrea Gioia in uscita venerdì 8 ottobre. Cantautore nato a Tivoli (Rm) la cui attività musicale inizia nel 2002 come voce solista della band The Scrawl (tribute band di Jeff Buckley). L’artista ha realizzato numerose aperture di concerti (Roberto Angelini, Leo Pari, Marco Fabi, Moltheni, Max Zanotti, Filippo Gatti, Ron, La Scelta, Diodato, Mauro Pagani, Grazia Di Michele, Soltanto) e nel 2016 è stato scelto da Ron per aprire i concerti del suo “La Forza di dire sì - Tour 2016”. Per due anni è stato finalista del concorso canoro “L'artista che non c'era” e dal 2020 è autore di sigle e colonne sonore per cinema e tv. L’AVANA, PAROLE E MUSICA Con L'Avana il cantautore tiburtino mette a nudo se stesso e le proprie illusioni. Va oltre la superficie, scavando profondamente la propria essenzialità. La scoperta di avere dei limiti e capire che questo è il bello di una “vita normale”. Un dialogo con la parte pulita di se stesso, che lo esorta a prendere la propria vita in mano e ad apprezzarla. E così basta un sogno, la metafora di un viaggio lontano a l'Avana, immaginando la luminosità caraibica con i suoi colori, per non lasciare nulla di incompiuto "in questa vita che corre". Le scene del videoclip sono state girate a Maccarese, nella suggestiva spiaggia di "Creuza de mä" e negli interni del Castello Miramare. Ad impersonare la natura essenziale e pura dell’artista sono due ragazzi, Mario Tricca (vincitore de Il Collegio 4 di Rai 2) e Micol Del Forno. I due giovani guardano l'orizzonte durante il tramonto, sul lungomare, sognando il proprio futuro. Si lasciano andare a giochi infantili che hanno il "suono" limpido delle cose semplici della vita.