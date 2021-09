Years & Years, il nuovo singolo è Crave

Il brano anticipa l’album Night Call in uscita il 7 gennaio 2022 ed è accompagnato da un incredibile video con alcuni membri del cast della serie tv It's A Sin

Crave è il nuovo singolo di Olly Alexander (Years &Years) che anticipa l’album Night Call in uscita il 7 gennaio 2022, su etichetta Polydor Records /Universal. Il brano è accompagnato da un incredibile video con alcuni membri del cast di It's A Sin come Omari Douglas, Nathaniel Hall, David Carlisle oltre a Munroe Bergdof. La serie tv inglese, di cui Olly Alexander è tra gli attori protagonisti, ha vinto da poco il Best New Drama ai National Television Awards in UK. Il 2021 si conferma un anno fenomenale per il leader degli Years & Years che ha anche collaborato con Kylie Minogue nel singolo “Starstruck e duettato con Elton John nella cover di It’s a Sin durante i Brit Awards.

L’album Night Call è un nuovo emozionante capitolo per gli Years & Years. Ispirato sia da figure come Sylvester (considerato “queen of disco” negli anni 70/80) sia dalla French House, è un disco che parla in parte di chi cerca l'amore (o un amante), ma che alla fine trova il potere in se stesso. Sicuramente l’aver recitato come attore (nella parte di Ritchie in It’s a sin) ha influenzato profondamente il songwriting di Olly: le canzoni sono al confine tra fantasia e realtà, ma con uno sguardo costante nell’esplorare la vita queer. Night Call vuole essere un album di evasione e lo stesso Olly Alexander ha dichiarato sui suoi profili social: Night Call è stato la mia fuga dalla realtà negli ultimi due anni. Ho messo tutta la mia frustrazione, solitudine, speranza, eccitazione, dolore e ottimismo per realizzare un disco veramente divertente, da ballare. Volevo trovare più piacere possibile nella musica".

Come Years & Years, Olly Alexander è diventato una delle pop star moderne più innovative al mondo. Fino ad oggi, il cantante, attore, icona della moda e avanguardia culturale si è guadagnato 5 nomination ai Brit Award, ha superato i 4,4 miliardi di stream globali e si è esibito in spettacoli trionfali all’O2 Arena e alla Wembley Arena a Londra. Olly è anche una voce riconosciuta per importanti tematiche che riguardano la salute mentale e le questioni della comunità LGBTQ+