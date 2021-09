Judas Priest, il chitarrista Richie Faulkner ricoverato: tour rinviato

È con un comunicato ufficiale e un messaggio condiviso sui social che il celebre gruppo heavy metal nato a Birmingham ha annunciato l’interruzione e rinvio della tournée americana iniziata a settembre. “È con vivo rammarico che dobbiamo posticipare il tour. Richie ha seri problemi di cuore che lo hanno costretto al ricovero in ospedale” ha commentato la band Condividi:

Per gli amanti del genere e del gruppo heavy metal dei Judas Priest – in tour per festeggiare i 50 anni di carriera dalla nascita nel 1969 – la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore, la band ha comunicato alla stampa e al mondo dei social, l’interruzione e rinvio del “50 years of heavy metal tour”, incominciato a settembre con le prime date negli Stati Uniti. Il motivo? Lo storico chitarrista Richie Faulkner starebbe soffreddo di seri problemi cardiaci che nelle ultime ore lo hanno costretto al ricovero in ospedale.

Il messaggio della band su Instagram È stata la band al completo ad annunciare nelle scorse ore via stampa e per mezzo social, l’interruzione improvvisa delle date in calendario per la tournée negli Stati Uniti e un loro rinvio a data (per il momento) da destinarsi. La ragione di questa scelta sarebbe più che lecita, visto che il 41enne chitarrista Richie Faulkner sarebbe ricoverato in clinica per seri problemi di cuore. Ecco il messaggio che i Judas Priest hanno scritto su Instagram: “È con molto dispiacere che dobbiamo rinviare il resto del tour negli USA – Richie ha una condizione cardiaca seria, che lo ha costretto al ricovero in ospedale, dove è al momento in terapia – Nel frattempo mandiamo tutti i nostri più affettuosi saluti al nostro ‘Falcon’ e gli auguriamo una pronta guarigione. Non appena avremo aggiornamenti dai suoi dottori o quando potremo ri-schedulare le date dei concerti, naturalmente vi annunceremo”.

