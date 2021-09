Raggi Gamma, arriva il nuovo video di Sangiovanni

Sangiovanni ha pubblicato il video del nuovo singolo inedito Raggi Gamma; prodotto da DRD, Erin e JxN, il brano è il primo inedito che anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno. “Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei clichè che Sangiovanni usa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”. Una rinnovata leggerezza, amplificata dalle sonorità di una produzione dreamy, dove #TuttoTornaUmano nel mondo di Sangio.



Dopo un esordio record con l’ep multiplatino e i singoli tutti certificati, tra cui la sei volte platino “Malibu”, Sangiovanni torna alla musica - la sua “prima volta”- il suo amore infinito per la scrittura di storie semplici e mai banali, proponendo una nuova forma di pop che filtra a colori le passioni, le fragilità e i sogni non solo della sua Generazione.



La sua capacità di arrivare al grande pubblico attraverso la sua scrittura, fatta di metafore e giochi di parole, i valori dei suoi messaggi inclusivi e l’attitudine da performer live che ha dimostrato nei suoi primi concerti rendono Sangiovanni una delle più sorprendenti nuove realtà della musica italiana.