Gaia Gozzi, il nuovo singolo è "Nuvole di zanzare"

La cantautrice italo-brasiliana ha svelato sui social il titolo del primo singolo estratto da “Alma”, il nuovo album fuori il 29 ottobre. La canzone si chiama “Nuvole di zanzare” ed è già disponibile al pre-save e pre-order sui canali ufficiali dell’artista Condividi:

La cantautrice che abbiamo imparato a conoscere, prima con la sua partecipazione ad “Amici di Maria de Filippi”, poi tra i cantanti BIG dell’ultima edizione di Sanremo, è pronta a tornare con tanta nuova musica. Lo farà innanzitutto il prossimo 29 ottobre quando, in tutti gli store di dischi fisici e online, uscirà il suo tanto atteso secondo album dal titolo “Alma”, ma anche con una gradita anticipazione il prossimo venerdì 1 ottobre, data in cui Gaia rilascerà il singolo “Nuvole di zanzare”. Nonostante non si sappia pressochè nulla sul concept della canzone, siamo sicuri che Gozzi non perderà l’occasione di farci ballare e cantare insieme al ritmo della sua musica che è una commistione di generi, culture e lingue differenti tra loro.

“Nuvole di zanzare” è il nuovo singolo di Gaia approfondimento Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele Dezi “Nuvole di zanzare” sarà il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo progetto in studio di Gaia Gozzi, in arrivo il prossimo 29 ottobre. Con ogni probabilità, faranno parte della tracklist ufficiale di “Alma” anche la sanremese “Cuore Amaro” e la hit dell’estate “Boca” dove Gaia ha incantato il pubblico in portoghese, accanto a Sean Paul e ChildsPlay. L’annuncio ufficiale dell’uscita del singolo, in arrivo il 1 ottobre in radio e su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, è stato fatto proprio dalla cantautrice italo-brasiliana che sui social ha scritto: “NUVOLE DI ZANZARE”, il mio nuovo singolo fuori il 01/10. Da mezzanotte disponibile link in bio per presave, preadd e preorder”. Un brano tutto in italiano che è già possibile pre-salvare dalla mezzanotte del 27 settembre 2021.

