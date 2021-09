Global Citizen Live, dal 25 settembre 24 ore di musica su Sky e TV8

Palchi in cinque continenti, da New York a Parigi, da Lagos a Mumbai, con esibizioni di Coldplay, Billie Eilish, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Stevie Wonder e decine di altre stelle della musica. L'obiettivo: sensibilizzare i Paesi più ricchi affinché mantengano la promessa di stanziare 100 milioni di dollari all’anno per soddisfare le esigenze in materia di ambiente e clima dei Paesi in via di sviluppo

Sky e TV8 trasmetteranno in diretta lo straordinario concerto Global Citizen Live , l’evento che sarà parte di un’irripetibile giornata all’insegna dell’unità che spazia tra tutti i continenti, che sarà trasmessa nell'arco di 24 ore in tutto il mondo tra il 25 e il 26 settembre .

I live si terranno sui palchi più palchi. A New York, a Central Park, ci saranno Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes e le speciali performance degli ospiti Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste e Lang Lang; al Campo di Marte; a Parigi, Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, Black Eyed Peas, Stormzy, Christine and the Queens e le esibizioni degli ospiti speciali Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said; al Greek Theatre di Los Angeles Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer; a Londra ecco Duran Duran, Kylie Minogue, Måneskin, Nile Rodgers e Chic e Rag'n'Bone Man; a Lagos, in Nigeria, con Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti; a Rio De Janeiro si esibiranno Alok, Mart'nália, Criolo, Liniker, con ospiti speciali Tropkillaz e Mosquito; a Sydney Delta Goodrem e altri ancora; infine c'è Mumbai con un cast in via di definizione.



Oltre a questi, il Global Citizen Live includerà performance di diversi artisti da tutto il mondo, fra i quali: Andrea Bocelli dalla Toscana, BTS da Seoul, i Green Day da Los Angeles, Keith Urban e Ricky Martin da diverse location di Las Vegas, Lorde e My Morning Jacket da diverse location nella città di New York, i Metallica da Louisville, Sho Madjozi e Muzi da Johannesburg e, in collaborazione con Sony Music Latin, Camilo da Madrid e Lali da Buenos Aires.



Direttamente dalla foresta Amazzonica, le popolazioni indigene del Brasile, rappresentate dal Capo Mapu degli Huni Kuin, Aldeia Mutum degli Yawanawa, e Owera (Kunumi MC) dei Guaranì del Brasile saliranno sul palco insieme ad Alok per l’anteprima di un progetto di collaborazione unico che funge da vetrina per la cultura indigena.

Questa irripetibile giornata di unità globale lancerà un importante appello rivolto: