Rolling Stones assenti a funerali Charlie Watts per restrizioni Covid

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono a Boston per le prove del tour e non hanno potuto fare ritorno nel Regno Unito, dove si è svolta la cerimonia, a causa delle norme anti-coronavirus. L’ultimo saluto al batterista si è svolto nel Devon, ma i suoi compagni di band hanno fatto sapere che gli renderanno omaggio nei prossimi live e poi in Uk entro la fine dell’anno

I membri dei Rolling Stones non erano presenti ai funerali di Charlie Watts, il batterista della band scomparso lo scorso 24 agosto . Il cantante Mick Jagger, 78 anni, e i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, 77 anni e 74 anni, sono negli Stati Uniti e non hanno potuto fare ritorno nel Regno Unito, dove si è svolta la cerimonia, a causa delle restrizioni anti-Covid.

I funerali senza i Rolling Stones

Charlie Watts, morto a 80 anni, è stato sepolto la scorsa settimana con una cerimonia privata nel Devon, con la famiglia che ha mantenuto il segreto su data e luogo. I suoi compagni di band, come detto, non hanno potuto partecipare a causa delle norme contro la diffusione del coronavirus. I tre musicisti, infatti, sono a Boston, dove si stanno svolgendo le prove del loro prossimo tour: come spiegato dal Sun, non hanno potuto fare ritorno in Inghilterra per l’ultimo saluto.