The Kid LAROI in concerto a Milano: info e biglietti

I biglietti per il concerto di The Kid LAROI a Milano saranno disponibili in prevendita a tutti gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 16 settembre 2021. La vendita ufficiale, invece, inizierà alle ore 10:00 di venerdì 17 settembre sui siti ufficiali di TicketMaster e TicketOne . Il costo del biglietto dovrebbe essere di 28 euro per il posto unico, somma a cui va aggiunto un’eventuale diritto di prevendita.

Una stella nascente dell’hip pop internazionale

Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid LAROI, è nato a Sidney nel 2003, dove si è fatto conoscere con singoli come “So Done, Diva” e “Without You”. Nel 2009 raggiunge un’ampia notorietà con “Let Her Go”, il cui video, diretto da Cole Bennet, oggi vanta più di 20 milioni di visualizzazioni. Il 24 luglio del 2020 il rapper australiano debutta con l’album “F*ck Love”, che riscuote subito un enorme successo, posizionandosi al 3° posto della classifica Billboard 200. Il 9 luglio 2021 esce, in collaborazione con Justin Bieber, il singolo “Stay”, che ottiene la certificazione di platino in Italia, USA, Australia e nuova Zelanda e quella d’oro nel Regno Unito, in Danimarca, in Svizzera e in Spagna. Inoltre, il brano è il terzo nella storia della classifica RS 100 a restare in prima posizione per ben sette settimane consecutive.

Tutte le date del tour mondiale

Il tour mondiale di The Kid LAROI partirà a gennaio 2020 da Phoenix. Queste sono tutte le date attualmente incluse nel calendario ufficiale: