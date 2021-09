Gigi D'Alessio in concerto a Trani: scaletta e info

Arriva a Trani venerdì 10 settembre il “Mani e Voce Tour” di Gigi D’Alessio che continua a toccare le maggiori città italiane.

Una veste inedita per il cantautore napoletano, una sorta di ritorno alle origini, visto che porterà sul palco esclusivamente il pianoforte e la sua voce. Un modo per riavvicinarsi ai fan dopo oltre un anno di stop e in attesa che il “Noi due tour – A gentile richiesta” venga riprogrammato nel corso del 2022, quando (forse) verrà aumentata la capienza delle sale da concerto e degli spettacoli nei live club.

Per l’evento di Trani e quelli in programma per i prossimi giorni sono ancora disponibili alcuni biglietti. Per vedere la disponibilità e i prezzi è possibile visitare il sito ufficiale Tickeone.it.