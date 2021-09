Zen Circus in concerto a Milano: scaletta e info

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutta Italia con il loro tour estivo, The Zen Circus si preparano a un atteso live a Milano. L’appuntamento è per il 10 settembre al Carroponte. Si tratta della penultima data del calendario previsto dalla tournée, a cui seguirà il concerto a Firenze l'11 settembre.

Dopo una lunga assenza dai palchi, la band è tornata a esibirsi live dapprima al Concerto del Primo Maggio a Roma e poi nelle principali città italiane, in uno straordinario tour con 12 appuntamenti, inaugurato a Livorno lo scorso 3 luglio e che vedrà spegnersi i riflettori il prossimo 11 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto a Firenze. The Zen Circus hanno portato in giro per l’Italia i brani dell’ultimo album “L’ultima casa accogliente”, che si sono alternati ai più grandi successi del loro repertorio, in una tournée che ha segnato l’emozionante ritorno della musica dal vivo di una delle band più apprezzate nel panorama della musica italiana. Al concerto di The Zen Circus a Milano i fan potranno ascoltare la seguente scaletta (che potrebbe comunque subire cambiamenti dell’ultimo minuto):

Non Non voglio ballare Catene Come se Provassi Amore Il fuoco in una stanza Andate tutti affanculo Catrame Ilenia Fino a spaccarti due o tre denti Appesi alla luna Canta che ti passa Figlio di puttana Bestia Rara L’amore è una dittatura L’ultima casa accogliente

I biglietti del concerto a Milano

Gran parte delle date previste dal tour di The Zen Circus hanno fatto registrare il tutto esaurito. Per le ultime date in programma, anch’esse sold out, è stata riaperta la prevendita a seguito dell’ampliamento della capienza delle strutture che accoglieranno gli spettacoli. I nuovi biglietti per il concerto di Milano sono attualmente sul sito ufficiale di TicketOne ancora disponibili.

The Zen Circus, la carriera e l’ultima fatica discografica

The Zen Circus sono una band rock, fondata nel 1994 a Pisa, composta da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano “Ufo” Schiavelli e Francesco Pellegrini. Il gruppo vanta oggi un’onorata carriera di vent’anni, con oltre mille concerti, undici album, un EP, un romanzo anti-biografico e una raccolta. Con l’album “Andate Tutti Affanculo” del 2009 la band pisana ha consolidato il suo successo, dopo anni di duro lavoro, con un disco che unisce il folk, il punk e il moderno cantautorato. In venti anni di attività, The Zen Circus si sono confermati come una certezza del rock italiano, costruendo una reputazione e una credibilità che pochissimi altri artisti possono vantare.

Nel 2020 è uscito la loro ultima fatica discografica, “L’ultima casa accogliente”, che è entrata subito nelle top ten degli album e dei vinili più venduti secondo Fimi/Gfk, piazzandosi rispettivamente al 7° e al 4° posto delle classifiche. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo “Appesi alla luna” e poi dai brani “Catrame”, “Come se provassi amore” e “Non”.