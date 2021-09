Dennis Fantina fa assaggiare il futuro col singolo Senti

SENTI è un brano composto da Tomaso Baldassi, una canzone “lirica” che ripercorre melodie mediterranee quasi classiche, con però ritmiche moderne, incisive e costanti. Tutto questo lo si percepisce anche quando l’arrangiamento prevede dei respiri, delle pause dalla componente ritmica, con un effetto corale innescato in particolare dal cambio di tonalità, alla Bolero di Ravel. Nel suo insieme una produzione elegante e raffinata, capace di instillare energia e buonumore, grazie anche alla positività del testo e delle armonie musicali. Le canzoni scritte da Tomaso Baldassi sono spesso molto articolate e con estremità tonali di non facilissima interpretazione, che però Dennis sfrutta appieno per spaziare ed esprimersi al meglio. Non mancano alcune chicche come ad esempio i cori, peraltro discreti, dello stesso Dennis e della bravissima Veronica Plaino. A corollario, il video diretto e sceneggiato da Ronnie Roselli, col quale si è voluto aggiungere una nota di vita vissuta ma che, nonostante la drammaticità del tema scelto, chiude positivamente, ricalcando cioè l’atmosfera dalla componente audio.

La composizione è interamente firmata da Tomaso Baldassi. La produzione esecutiva audio/video è della discografica IMA Italiana Musica Artigiana diretta da Gianluca Fiorentini, Arrangiato da Gianluca Fiorentini e Massimo Passon, tutti gli strumenti sono stati suonati e/o programmati da Massimo Passon, studio di registrazione Master Studio (Udine), mix & mastering: Massimo Passon presso Master Studio (Udine), sceneggiatura, riprese e regia video di Ronnie Roselli, attori Martina Croce e Dennis Fantina, cover art Dario Sardo e Ronnie Roselli.