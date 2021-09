Beba canta Meno Male con feat di Willie Peyote

Meno Male è il nuovo singolo di Beba in collaborazione con Willie Peyote, disponibile a partire da venerdì 10 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Island Records. Il singolo anticipa la pubblicazione dell'album d'esordio dell'artista torinese in prossima uscita. È possibile pre-salvare il brano QUI.



La nuova traccia di Beba affronta da una nuova prospettiva il mondo delle relazioni: Meno Male racconta la fine di una storia d'amore, nelle sue dinamiche che emergono dal dialogo tra due amanti in cui a dare voce al protagonista maschile è Willie Peyote, vincitore del Premio della Critica all'ultimo Festival di Sanremo con il brano già certificato Platino Mai dire mai (La Locura). Il brano ruota intorno a un gioco di parole: “meno male”, inteso nell'accezione comune di “per fortuna” ma allo stesso tempo nel suo significato letterale “meno dolore“. Beba in Meno Male invita a non lasciarsi influenzare dal passato e fotografa quel delicato momento di indecisione, tra la paura e la necessità di lasciare andare una persona cara. La produzione è curata da Dade. Così lo racconta Beba: "Meno Male parla della chiusura di una relazione e di quanto ci si senta in conflitto: tra il doverla lasciare andare e il non volerlo fare. Nel pezzo canto che abbiamo il dovere di amare ma anche di mandare tutto all'aria perché credo che ci sia del coraggio in entrambe le prospettive, nel chiudere ma anche nell'andarsi a riprendere qualcosa di importante. Io e Willie siamo amici da tanti anni, abbiamo sempre voluto fare qualcosa insieme e finalmente abbiamo trovato il pezzo giusto per farlo. È la perfetta collaborazione spontanea".