Motta in concerto a Bologna: scaletta e info

Semplice Tour, la gioia di portare musica dal vivo

Dopo oltre un anno di stop, ovviamente, Motta si è detto entusiasta di poter tornare sul palco, soprattutto perché è l’occasione perfetta per ritrovare il calore e l’abbraccio del suo pubblico.

Sono stati mesi complicati per tutti e il poter tornare ad esibirsi, nonostante tutte le limitazioni del caso, è un’emozione indescrivibile; soprattutto per chi come il cantautore sta portando in giro uno spettacolo costruito principalmente sull’impatto sonoro e su brani pensati per essere suonati live.

Non sorprende, quindi, che il “Semplice Tour” sia stato un successo di pubblico che ha fatto registrare numeri decisamente positivi.

Questa serie di concerti sono stati anzitutto l’occasione ideale per ascoltare i nuovi brani estratti da “Semplice” suonati per la prima volta davanti al pubblico; ma è anche un modo per rivivere tutta la carriera dell’artista ripercorrendo un brano alla volta il suo percorso musicale iniziato nel 2016 con “La fine dei vent’anni”.

Il concerto di Bologna sarà la penultima data del tour, prima dell’ultimo imperdibile concerto a Roma; fa sapere l’organizzatore dell’evento sono disponibili ancora pochi biglietti ma che sono in rapido esaurimento.

Ricordiamo a tutti che per partecipare al concerto è necessario il Green Pass o il tampone negativo eseguito almeno 48 ore prima dell’evento; la mascherina; il rispetto del distanziamento e del posto a sedere assegnato sul biglietto.