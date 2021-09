Levante in concerto a Mantova: scaletta e info

Biglietti, orari e Green Pass

approfondimento

I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO

“Dall’alba al tramonto live”, il tour che ha portato Levante in giro per lo Stivale, sta per concludersi. Questa domenica la cantante farà tappa a Mantova, poi seguiranno i concerti a Firenze e a Parma, rispettivamente il 10 e il 12 settembre. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone per tutti e tre gli eventi, a un prezzo di partenza di circa 34 euro. L’appuntamento a Mantova è alle ore 21:00, ma è sempre preferibile arrivare con un po’ di anticipo per evitare ritardi e disagi allo spettacolo. La partecipazione all’evento rientra nelle disposizioni del Decreto Legge del 23 luglio 2021 inerente al Green Pass. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata presente sul sito di Ticketone.

Levante in concerto a Mantova, la scaletta

Nei suoi precedenti concerti Claudia Lagona, vero nome di Levante, si è esibita con i successi della sua giovane ma fortunata carriera. Al live di Mantova non mancherà sicuramente l’ultimo singolo “Dall’alba al tramonto”, che ha dato il nome anche al tour e che dovrebbe aprire lo spettacolo come brano introduttivo.

Questa è la possibile scaletta, che potrebbe comunque subire delle variazioni dell’ultimo minuto:

Dall’alba al tramonto Vertigine Sirene Bravi tutti voi 1996 La stagione del rumore Tikibombom Cuori d’artificio Nuvola Diamante Ciao per sempre Se non ti vedo non esisti Come quando fuori piove Io ti maledico Duri come me Memo Caruso Pascoski Sbadiglio Pose plastiche Io ero io Abbi cura di te Questa è l’ultima volta che ti dimentico Non me ne frega niente Di tua bontà Le lacrime non macchiano Gesù Cristo sono io Magmamemoria Tutti i santi giorni Lasciami andare Andrà tutto bene Pezzo di me Alfonso Lo stretto necessario

Il singolo “Dall’alba al tramonto”

L’ultimo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto” è una ballad ipnotica che pone in rilievo il rapporto di reciprocità e dipendenza di quelli che sono comunemente definiti poli opposti. L’alba e il tramonto, ma anche il giorno e la notte o l’inizio e la fine sono estremi sempre connessi, che non hanno ragion d’essere senza l’altro. “Questo brano rappresenta tante cose speciali per me – ha scritto la cantante su Instagram –, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno. Che in ogni fine c’è un inizio, con o senza di noi. Tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Andrà”.

Il brano introduce una serie di riflessioni che la cantante ha poi riportato nel suo terzo romanzo, “E questo cuore non mente”, pubblicato lo scorso 8 giugno per Rizzoli.

Il singolo, uscito lo scorso 21 maggio, è stato accompagnato dal videoclip ufficiale, curato da Giacomo Triglia. Nel cortometraggio si è voluto rendere omaggio agli anni ’60 e agli artisti iconici di quel periodo.