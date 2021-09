Gianna Nannini in concerto a Pisa: scaletta e info

Il tour “Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza” arriva a Pisa in Piazza dei Cavalieri. L’artista porterà sul palco una selezione in acustico di tutti i suoi più grandi successi

Il 4 settembre 2021 il tour “Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza” arriva a Pisa in Piazza dei Cavalieri. L’occasione perfetta per un concerto costruito completamente per pianoforte e voce, che porterà in scena tutti i più grandi successi di Gianna Nannini in questa nuova veste unplugged.

Una serata pensata per il pubblico che diventa parte integrante dello show, cantando ed emozionandosi per il percorso musicale che la cantautrice ripercorrerà partendo dagli esordi e arrivando fino all’ultimo album del 2019, “La Differenza”.

Questa sarà l’ultima data estiva del tour di Gianna Nannini in attesa di ritornare live nel 2022.