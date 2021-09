Cinque adolescenti e la loro estate in musica

La musica va...la musica muove il mare e costruisce castelli di sabbia. Poi magari arriva un'onda un po' più lunga, invidiosa, e le torri perdono verticalità e tornano battigia. Ma le note che anche solo per qualche minuto ne hanno attraversato le stanze non si perdono, traslocano nel cuore. Si fanno memoria. A pochi giorni dalla ripartenza delle scuole, quando la spensieratezza di agosto sconfina nel peso di uno zaino pieno di libri e quaderni e pensieri, ho chiesto a cinque adolescenti di identificare attraverso quali canzoni, tra qualche anno, ricorderanno l'estate 2021.



Sophia Eterno, 15 anni

Notti in bianco – Blanco

Trasmette carica, energia, adrenalina.



Bevo tutta la notte – Alfa feat. Drast & Olly

Il sottofondo perfetto per una festa sulla spiaggia.



Ludovica Guagni, 14 anni

Nuova Range – Rkomi feat Sfera Ebbasta

Trasmette buone vibrazioni e poi fa ricordare i momenti belli che hanno accompagnato l’estate.



Malibù – Sangiovanni

Ha un ritmo che cattura e un testo che diventa subito tuo, entra in testa in un attimo.



Alice Zaffoni, 17 anni

Federico Rossi – Pesche

A ogni ascolto riporta ai momenti felici e fa venire voglia di cantarla a squarciagola.

Blanco – Mi fa impazzire

E’ la canzone che più si associa all’estate e alle vacanze vissute in riva al mare.



Sofia De Andreis, 13 anni

Marea – Madame

E’ una canzone profonda ma che nel contempo trasmette energia.



Ridere – Pinguini Tattici Nucleari

Trasmette emozioni e di conseguenza è naturale associarla ai tanti bei momenti dell’estate.



Giordana Lanza, 13 anni

Mille – Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Quando una testo orecchiabile ti entra dentro e si trasforma in allegria e vai a...mille!



Movimento Lento – Annalisa

Una estate vissuta senza ansie né paure trova la sua colonna sonora in questa canzone.