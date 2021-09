Piero Pelù in concerto a Verona: scaletta e info

È grande attesa per il doppio appuntamento di Piero Pelù “El Diablo” che questa sera, giovedì due settembre, si esibirà live dal Teatro Romano di Verona. Il primo concerto inizierà alle ore 18:30, per replicare subito dopo con un secondo show alle ore 21:30

È stato un grande successo di pubblico il “ Gigante Live ” tour di Piero Pelù , che questa sera si avvia alle battute conclusive con un doppio show in diretta dal Teatro Romano di Verona . L’ex frontman dei Litfiba performerà sul palco in una setlist molto ricca che ripercorrerà tutti i successi della sua carriera da solista e quelli storici in compagnia della sua band. Due concerti (alle ore 18:30 e 21:30) nel quali “El Diablo” promette di portare in scena tutta l’energia che da sempre lo contraddistingue e la voglia di festeggiare insieme al pubblico - tornato finalmente dal vivo - l’importante traguardo dei 40 anni di carriera.

Doppio appuntamento all’insegna del rock e dell’ energia sarà quello di Piero Pelù che questa sera, giovedì 2 settembre , si esibirà per ben due concerti dal vivo al Teatro Romano di Verona (ore 18:30, in replica alle 21:30). La scaletta ? Sarà davvero ricchissima di musica e di energia. Un viaggio amarcord tra vecchi e nuovi successi dell’artista fiorentino. Ecco tutti i brani che con ogni probabilità i fan potranno ascoltare nel doppio show veronese:

Piero Pelù a Verona con i Bandido

“La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di energia, magia, emozioni, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la vicinanza e la musica dal vivo. Siamo pronti a spaccare l’infinito tutti insieme?”. È con queste parole che lo scorso maggio Piero Pelù annunciava alla folta schiera di fan, la partenza del “Gigante Live” tour, giunto ora al suo ultimo appuntamento di Verona. Il rocker fiorentino, ex Litfiba non sarà solo sul palco, perché una grande festa, per essere memorabile, deve essere fatta in compagnia. Con lui ci saranno quindi anche i Bandido: Alessandro “Finaz” Finazzo alla chitarra e ai cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, alle sequenze e ai cori; Dado “Black Dado” Neri al basso, chitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini alla cura degli effetti speciali e del suono.