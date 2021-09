Rose Villain è la nuova artista Up Next Italia

Apple Music annuncia oggi che Rose Villain è la nuova artista ad essere inserita nel programma di "Up Next Italia", l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.



"Sono super felice di essere stata scelta come l’artista Up Next di Apple Music” afferma Rose “Jimi Hendrix disse «noi facciamo musica libera, dura, che picchi forte sull’anima per aprirla», scrivo canzoni con questo obiettivo in mente e sono felice di poter condividere il mondo che ho dentro con più persone possibili".



Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, Rose Villain è cantante, autrice, regista, ballerina e producer con all’attivo milioni di stream. Ha iniziato a cantare e a scrivere ispirata dagli “dei del rock” come i Nirvana, i Rolling Stones e Johnny Cash, arrivando agli “dei del rap” come Biggie e Tupac. Durante il liceo, trascorreva il suo tempo tra la lettura di Edgar Allan Poe, lo studio della criminologia e la sua band punk, The Villains. Poi, sempre più interessata alla musica, prima si trasferisce a Hollywood e si iscrive al Musicians Institute, e, successivamente, continua il suo percorso a New York. Rose fa il suo debutto con il singolo “Get The Fuck Out Of My Pool” prodotto dal producer, e suo compagno, SIXPM. Attira così l’attenzione dell’etichetta Republic Records, con la quale firma un contratto. Il 2018 la vede pubblicare il singolo “Funeral Party”. Nel 2019 arriva “SWOOP!”, brano prodotto da Sidney Swift (Nicki Minaj, Beyonce) che riprende il classico dei Tag Team “Whoomp! (There It Is)”. Il 2020 vede l’esordio musicale di Rose in italiano per un nuovo progetto. Il suo ultimo singolo è “ELVIS” (prod. Sixpm), insieme a Guè Pequeno. Il brano – uscito per Columbia Records Italy/Sony Music Italy – ha al suo interno la preziosa presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”.



Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l'artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. Nel 2021, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo quinto anno.



Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks e Tate McRae.