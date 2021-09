Levante in concerto a Pescara: scaletta e info

Il viaggio in musica della cantante siciliana proseguirà fino alla prima metà di settembre

Dopo gli appuntamenti dal vivo con inizio all'alba (quelli che hanno aperto la tournée lo scorso luglio), e le tante serate estive nelle più frequentate località della penisola, il viaggio di Levante continua con un nuovo imperdibile concerto. La tappa di Pescara, in programma al Teatro D'Annunzio il primo settembre, è in programma per le 21:30 (apertura porte 20:00).