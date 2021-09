Blue, in arrivo la reunion ma senza Lee Ryan

La notizia è stata lanciata dal magazine The Sun che ha parlato della decisione di celebrare il ventesimo anniversario dell’uscita dell’album All Rise Condividi:

Grandi novità in arrivo per gli amanti della musica pop. Nelle scorse ore il magazine The Sun ha annunciato il comeback della boyband che ha dominato le classifiche di vendita nei primi anni del terzo millennio. Duncan James, Simon Webbe e Antony Costa sono pronti per tornare sul palco, assente Lee Ryan, fresco del duetto con Francesco Monte sulle note di Work This Out.

Blue, la reunion approfondimento Work This Out, Francesco Monte duetta con Lee Ryan dei Blue Nelle scorse ore il magazine ha riportato in esclusiva la notizia della reunion della boyband. Stando a quanto rilanciato, tre membri della formazione avrebbero intenzione di festeggiare il ventesimo anniversario dell’uscita del primo album con un tour.

approfondimento Lee Ryan dei Blue, multa per eccesso di velocità ma non può pagarla Come annunciato dal magazine, Lee Ryan avrebbe deciso di non prendere parte alla reunion, nonostante al momento non sia ancora arrivata una conferma o una smentita ufficiale da parte del diretto interessato. A questo punto, non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.