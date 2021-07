Lee Ryan, il cantante dei Blue fa coming out: "Sono bisessuale"

Lee Ryan ha fatto coming out. Il celebre cantante, ex componente dei Blue, che ha riscosso successo in tutto il mondo ed è ancora amatissimo da quella generazione che è cresciuta con il suo poster in camera, ha deciso di aprirsi al mondo in maniera completa.

approfondimento

Attraverso il proprio account Instagram ufficiale ha svelato d’essere bisessuale. Il tutto avviene in un periodo decisamente particolare per lui. Si è ritrovato coinvolto in una lite sull’identità di genere con una drag queen, Layla Zee Susan. Quest’ultima aveva avuto da ridire dopo una storia della star 38enne: “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno, stella, seme, indaco, umano. Per favore, rispetta i miei desideri”.

Lo scontro è avvenuto ovviamente sui social, con Layla Zee Susan che ha sottolineato come alcuni fan dell’ex cantante dei Blue avrebbero potuto offendersi dopo tale dichiarazione. Ecco, dunque, la risposta di Lee Ryan che, dalle pagine di “The Sun”, ha voluto chiarire i propri sentimenti: “So cosa vuol dire ricevere offese senza alcun motivo e fa male. Normalmente ignoro cose del genere ma è come se qualcuno mi avesse dato del razzista, e non lo sono. Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay (Duncan James, che ha fatto coming out nel 2014). Non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”.

Non è la prima volta in assoluto che Lee Ryan parla della propria sessualità. Mai, prima d’ora, lo aveva però fatto in maniera così aperta. Nel corso della sua esperienza nel reality “Big Brother” aveva raccontato di alcune avventure con altri ragazzi e di un’esperienza con il compagno di band Duncan James. Nello specifico, pare ci sia stato più di un incontro con Nathan Henry di “Geordie Shore”. Questi si era così espresso: “Ci sono stati due baci con Lee Ryan. Potrei dirvi che non è la prima volta cha accade”.