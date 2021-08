Colapesce e Dimartino in concerto a Taormina: scaletta e info

Il nutrito calendario di eventi andrà avanti fino ai primi di settembre ma non sono escluse ulteriori date che verranno aggiunte già dalle prossime settimane per continuare, poi, con un tour nei live club e nei teatri nei mesi invernali.

Il COLAPESCE DIMARTINO Tour arriva a Taormina nella suggestiva cornice del Teatro Antico. Il tour dei record dei due cantautori siciliani continua a fare tappa nelle città più importanti della penisola, registrando un sold out dietro l’altro. Complice anche lo straordinario successo di Musica Leggerissima , in concorso a Sanremo 2021, Colapesce e Di Martino ( FOTO ) sono arrivati rapidamente all’attenzione della critica, confermandosi come due dei cantautori più apprezzati dell’attuale panorama musicale.

Colapesce e Dimartino, il ritorno sul palco

Dopo lo straordinario successo ottenuto a Sanremo 2021 con il loro brano in gara Musica Leggerissima, diventato un vero e proprio tormentone, il duo di cantautori siciliani ha rafforzato il loro sodalizio artistico con questo lunghissimo tour per tutto il paese.

Ritornare sul palco, seppure con molte restrizioni, vuol dire per i due artisti far arrivare un po’ di quella leggerezza e un po’ di svago alle persone che seguono il loro percorso artistico.

Riportare la propria musica in mezzo alla gente, vedere le persone che cantano e ballano è la più grande soddisfazione che un artista può ottenere e questo Colapesce e Dimartino lo sanno bene, per questo hanno immaginato i loro concerti come una grande festa, dove le persone sono felici e possono godere della musica e delle atmosfere che i due cantautori portano in scena una canzone alla volta.

E anche se non sarà possibile ballare sotto al palco come ai vecchi tempi, la gioia e l’emozione saranno le stesse.

Il concerto a Taormina, info e scaletta

Per informazioni riguardo la data del 28 agosto 2021 a Taormina al Teatro Antico è possibile visitare il sito ufficiale o i profili socia di Colapesce e Dimartino o quelli ufficiali di TicketOne.

Per quanto riguarda la scaletta, i brani che i due cantautori porteranno sul palco saranno: