Taylor Swift sbarca su TikTok e posta il suo primo video

Taylor Swift è sbarcata su TikTok . La popstar ha aperto il suo account ufficiale sul social network cinese. Come primo video ha deciso di condividere una clip in cui rappa in playback sulle note di "Screwface capital", uno dei brani del rapper britannico Dave.

Non sono versi a caso quelli scelti dall'artista 31enne, ma quelli in cui il rapper la nominava: "I made a link with the russians / six-figure discussions, dinners in public / my linen all tailored / my outstanding payments swift like Taylor". Immediato il boom di like e condivisioni per il video di Taylor Swift, che ha approfittato della clip anche per presentare la riedizione in vinile del suo album "Red" , che arriverà nei negozi il prossimo 19 novembre. “Succedono molte cose al momento. Il vinile rosso (la mia versione) è in prevendita sul mio sito e oh, sono su tiktok ora che i giochi abbiano inizio. #SwiftTok.”

Taylor Swift e “Red (Taylor’s Version)

approfondimento

Taylor Swift batte un record dei Beatles nella classifica UK

La versione ri-registrata del quarto album in studio della popstar, “Red (Taylor’s Version)” conterrà 30 canzoni, inclusa una versione estesa di 10 minuti di “All Too Well”. “Ho sempre detto che il mondo è un posto diverso per chi ha il cuore spezzato. Si muove su un asse diverso, a una velocità diversa. Il tempo salta avanti e indietro fugacemente. Il cuore spezzato potrebbe passare attraverso migliaia di micro-emozioni al giorno cercando di capire come superarle senza alzare il telefono per sentire quella vecchia voce familiare. Nella terra del crepacuore, momenti di forza, indipendenza e ribellione del diavolo sono intrecciati in modo intricato con il dolore, la vulnerabilità paralizzante e la disperazione. Immaginare il tuo futuro potrebbe sempre portarti a fare una deviazione nel passato. E questo è tutto per dire che il prossimo album che pubblicherò è la mia versione di Red” ha rivelato Taylor.

Taylor Swift e la versione orchestrale di “The Lakes”

Taylor Swift ama fare regali ai suoi fan. Ecco perché la cantante, a un anno dall'uscita dell'album “Folklore”, ha deciso di lanciare una versione orchestrale del brano bonus track “The Lakes”. "È un anno che siamo fuggiti assieme da questo mondo e ci siamo immaginati in un posto più semplice, con alberi alti e aria che profuma di mare. Dove si possono indossare camicie da notte che ti fanno sembrare come un fantasma vittoriano e nessuno guarda con disappunto perché non c'è nessuno intorno. Per ringraziarvi tutti per ciò che avete fatto per rendere questo album ciò che era, voglio regalarvi la versione originale di The Lakes."