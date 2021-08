Gianna Nannini in concerto a Taormina: scaletta e info

Il 21 agosto 2021, il tour “Piano forte e Gianna Nannini - La Differenza” arriva a Taormina, nella favolosa cornice del Teatro Antico; location perfetta per questo live immaginato completamente per piano forte e voce, che porterà in scena tutti i più grandi successi di Gianna Nannini in una veste unplugged, intima e ricercata. Un’occasione unica e irripetibile per rivivere la straordinaria carriera dell’artista partendo dagli esordi e fino ad arrivare all’ultimo disco del 2019 “La Differenza”, appunto.

Una serata a tu per tu con il pubblico, dove la musica e le parole faranno da padrone, il tutto arricchito dai preziosi panorami del meraviglioso anfiteatro di Taormina che darà ancora più valore a un evento intenso e suggestivo.