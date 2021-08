Fiorella Mannoia in concerto a Alberobello: scaletta e info

Il “Padroni di Niente Tour” di Fiorella Mannoia fa tappa ad Alberobello, stasera 17 agosto 2021, a Piazzale Miraglia. Per chi volesse assistere allo show sono ancora disponibili dei posti ma sono in rapido esaurimento; per tutte le informazioni si può visitare il sito di Ticketone o i canali ufficiali della cantautrice.

Continua il nutrito calendario di eventi della tournée estiva di Fiorella Mannoia, che ha già toccato tutte le maggiori città italiane. Le prossime date in programma sono: