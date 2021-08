Subsonica in concerto a Messina: scaletta e info

Subsonica, il ritorno sul palco della band torinese

Dopo 25 anni di carriera tra migliaia di concerti e ben nove dischi in studio i Subsonica tornano sul palco dopo lo stop forzato dello scorso anno. La band si dice soddisfatta di questa prima parte del tour che dovrebbe continuare anche nel 2022, quando con buone possibilità verrà portato in giro per il paese anche l’ultimo disco “Mentale strumentale”.

Per il tour estivo, intanto, la formazione ha deciso di ripartire proprio da “Subsonica”, da quel sound e da quel groove che ha caratterizzato il primo disco. Per questo nella scaletta trovano spazio anche una selezione di brani delle origini “ridisegnati” in una chiave più elettronica e in linea con l’attuale sound del gruppo.

Per l’evento di stasera a Messina sono ancora disponibili dei posti, ma sono in rapido esaurimento. Ricordiamo che per partecipare al concerto sarà necessario munirsi di Green Passo o di tampone negativo; indossare la mascherina; mantenere la distanza interpersonale rispettando il numero del posto sul biglietto e seguire tutte le ormai note norme per il contrasto dell’epidemia da Coronavirus.