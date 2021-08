Fiorella Mannoia in concerto a Foggia: scaletta e info

approfondimento

Fiorella Mannoia, la sua storia nell'antologia I Miei Passi

Il concerto di Fiorella Mannoia a Foggia fa parte del “Padroni di niente tour”, nel quale l'interprete si esibisce accompagnata dalla sua band (Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "Doc" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo). Il concerto a Foggia era previsto per il 15 agosto del 2020 ma era stato rinviato a causa della pandemia. “Dopo mesi di stop tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagnano e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. - aveva annunciato la Mannoia - E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice!”. E poi ancora. “È davvero una grande gioia poter ripartire e poter riavere quello che per tanto tempo c’è mancato; tutti noi non vediamo l’ora di poter riprendere in mano la nostra vita di artisti. Tornare a salire sul palco e fare la cosa che amiamo di più: cantare. E farlo davanti alla gente, che tanto ci è mancata”.