Piero Pelù in concerto a Messina: scaletta e info

Il “Gigante Live” di Piero Pelù prosegue venerdì 13 agosto 2021 a Messina all’Arena Villa Dante. Una grande occasione per tutti i fan del rocker per vederlo live in tutta la sua grande energia mentre porta sul palco i successi della sua carriera da solista e quelli storici dei Litfiba. Sul palco, assieme a Piero Pelù, troveremo anche i Bandido: Alessandro “Finaz” Finazzo alla chitarra e ai cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli, alla batteria, alle sequenze e ai cori; Dado “Black Dado” Neri basso, chitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini, per gli effetti speciali e per il suono di sala.