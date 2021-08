Francesco De Gregori in concerto a Forte dei Marmi: info e scaletta

Nuova data per il tour estivo di Francesco De Gregori che il 13 agosto 2021 sarà in concerto a Forte dei Marmi. Il “De Gregori & Band Live – Greatest Hits” nasce con lo scopo di portare in scena tutti i più grandi successi del cantautore romano. Un’occasione imperdibile per tutti i fan dell’artista che potranno ascoltare live alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palco assieme a Francesco De Gregori ci saranno: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).