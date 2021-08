Antonello Venditti in concerto a Lecce: info e scaletta

Il tour estivo di Antonello Venditti stasera sarà di nuovo a Lecce per il secondo appuntamento del suo “ Unplugged Special 2021 ”. Una tournée intensa ed emozionante con al centro i più grandi successi del celebre cantautore romano in una inedita veste acustica, più intima e suggestiva. Un’occasione unica per i fan che avranno la possibilità di ripercorrere la straordinaria carriera di Antonello Venditti.

L’Unplugged Special 2021 di Antonello Venditti

Il tour in acustico di Antonello Venditti ha toccato le maggiori città del nostro Paese con un nutrito calendario di eventi che hanno esplorato la penisola in lungo e in largo. La programmazione è in continua evoluzione, come dimostra la seconda data a Lecce di stasera, per cui non si esclude che il cantautore possa aggiungere altre date a quelle che sono già state confermate da tempo.

Tra i prossimi eventi in programma ricordiamo:

16 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

17 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

22 agosto MACERATA – SFERISTERIO

02 settembre MANTOVA – ESEDRA PALAZZO TE

04 settembre PRATO – PIAZZA DUOMO

08 settembre VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

10 settembre CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – ARENA VILLA BRAGHIERI